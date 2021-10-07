У Голлівуді на Алеї слави відкрили зірку Деніела Крейґа

Новини

Rich Fury / Getty Images

У США, у штаті Каліфорнія на Голлівудській алеї слави відкрили зірку на честь актора Деніела Крейґа, відомого за роллю Джеймса Бонда. Він став 2 704-ю знаменитістю, якій відкрили там памʼятний знак.

Про це повідомляє BBC.

Зірку відкрили 6 жовтня біля Голлівудського бульвару 7007 — на честь кодового номера Бонда. Всього за кілька метрів від нього розташована зірка попередника Крейґа в ролі Бонда — сера Роджера Мура.

Перед відкриттям зірки Крейг сказав продюсерам: «Майкл Вілсон і Барбара Брокколі, я дякую вам від щирого серця, без вас мене б не було тут сьогодні — спасибі за ці прекрасні слова. Спасибі Рамі за ці прекрасні слова. Я ніколи не думав, що я це скажу, але для мене абсолютна честь ходити по Голлівуду. Якщо щастя вимірюється компанією, яку ми складаємо, то те, що я стою на цьому тротуарі, оточений усіма цими легендами, робить мене дуже, дуже, дуже щасливою людиною. Так що велике вам спасибі».

Rich Fury / Getty Images

Зірки на Алеї слави щорічно присуджує Голлівудська торгова палата на підставі сотень заявок. Одержувачі також платять спонсорський внесок у розмірі $50 тисяч —за ці кошти оплачують створення, установку зірки та обслуговування памʼятки.