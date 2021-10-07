У Голлівуді на Алеї слави відкрили зірку Деніела Крейґа
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Rich Fury / Getty Images
У США, у штаті Каліфорнія на Голлівудській алеї слави відкрили зірку на честь актора Деніела Крейґа, відомого за роллю Джеймса Бонда. Він став 2 704-ю знаменитістю, якій відкрили там памʼятний знак.
Про це повідомляє BBC.
Зірку відкрили 6 жовтня біля Голлівудського бульвару 7007 — на честь кодового номера Бонда. Всього за кілька метрів від нього розташована зірка попередника Крейґа в ролі Бонда — сера Роджера Мура.
Перед відкриттям зірки Крейг сказав продюсерам: «Майкл Вілсон і Барбара Брокколі, я дякую вам від щирого серця, без вас мене б не було тут сьогодні — спасибі за ці прекрасні слова. Спасибі Рамі за ці прекрасні слова. Я ніколи не думав, що я це скажу, але для мене абсолютна честь ходити по Голлівуду. Якщо щастя вимірюється компанією, яку ми складаємо, то те, що я стою на цьому тротуарі, оточений усіма цими легендами, робить мене дуже, дуже, дуже щасливою людиною. Так що велике вам спасибі».
Зірки на Алеї слави щорічно присуджує Голлівудська торгова палата на підставі сотень заявок. Одержувачі також платять спонсорський внесок у розмірі $50 тисяч —за ці кошти оплачують створення, установку зірки та обслуговування памʼятки.
- «Не час помирати» — це 25-та стрічка «бондіани» і остання, у якій зіграв Деніел Крейґ. Актор грав роль агента 007 15 років — з часів свого дебюту в «Казино «Рояль». Стрічка вже побила рекорд касових зборів у Великій Британії — понад $28 мільйонів. Перед премʼєрою Крейґу присвоїли звання «почесного командера» Королівських ВМС за роль Джеймса Бонда.