YouTube видалив канали американського репера R. Kelly, визнаного винним у рекеті та торгівлі людьми

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Відеохостинг YouTube видалив канали американського репера R. Kelly, якого в кінці вересня визнали винним у рекеті і торгівлі людьми.

При спробі зайти на канали RKellyTV (3,5 мільйона підписників на момент видалення) та RKellyVevo (1,6 мільйона підписників) тепер зʼявляється повідомлення «Цей обліковий запис заблоковано за порушення умов використання YouTube».

Як пише TechCrunch, YouTube тепер буде блокувати артисту можливість створення і нових каналів у майбутньому. Але це не торкнеться музики R. Kelly — вона залишиться доступною на YouTube Music.

Подібним чином вчинили Twitter, Instagram і Facebook — вони видалили аккаунти репера.

Variety пише, що компанія Morning Consult провела опитування серед користувачів Spotify і Apple Music. 44% висловилися за видалення музики R. Kelly, а 36% — проти. Поки всі пісні на сервісах доступні.