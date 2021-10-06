Художниця Марина Абрамович відкрила «Кристалічну стіну плачу» у Бабиному Яру

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Пресслужба меморіального центру Бабин Яр

Відома сербська художниця-концептуалістка Марина Абрамович у середу, 6 жовтня, представила в Бабиному Яру власну інсталяцію «Кристалічна стіна плачу», яку створила її до 80-х роковин трагедії.

Про це повідомляє пресслужба Меморіального центру Голокосту.

Церемонія відкриття відбулася за участі президентів України Володимира Зеленського, Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра й Ізраїлю Іцхака Герцога.

Інсталяція три метри заввишки та 40 метрів у ширину. Стіна складається з 75 блоків з бразильського кварцу та українського антрациту. Кристали Абрамович згрупувала по три та розташувала на різній висоті: на рівні голови, серця і живота людини.

«Коли я створювала Стіну, я пригадувала Стіну плачу в Єрусалимі. Я думала, як я можу перенести це в Бабин Яр і створити стіну молитви, стіну зцілення, стіну для медитації та рефлексії над памʼяттю минулого», — розповіла художниця.

Збирати інсталяцію починали у серпні, художниця тоді прилітала з Нью-Йорка, у якому живе.