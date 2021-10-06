NYT: За останні кілька років десятки інформаторів ЦРУ були затримані, перевербовані або вбиті. Причина — погані перевірки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Central Intelligence Agency / Flickr
Центральне розвідувальне управління США за останні кілька років втратило десятки інформаторів в інших країнах світу. Їх вербують інші спецслужби, затримують чи навіть вбивають.
Про це йдеться в секретній телеграмі ЦРУ, яку розіслали всім управлінням і базам відомства, пише The New York Times.
У ній зазначається, що останнім часом спецслужби багатьох ворожих країн, таких як Китай, Росія, Іран і Пакистан, вистежують інформаторів ЦРУ та роблять з них подвійних агентів.
Документ називає багато причин такої тенденції. Серед них — неефективність перемовин, надто велика довіра до агентів, недооцінка іноземних спецслужб і дуже швидкий прийом агентів на роботу без достатнього врахування всіх ризиків.
Також в ЦРУ розповідають, що спецслужби інших країн почали активніше використовувати різні іновації, зокрема біометричне сканування, системи розпізнавання облич, штучний інтелект і хакерські інструменти.
- У квітні 2019 року ЦРУ завело акаунт в Instagram. Першим фото на профілі стало робоче місце агента. Акаунт завели для того, щоб залучати на службу нових шпигунів.