Армія США випробує «розумні» приціли для стрілецької зброї. Вони допоможуть знищувати дрони
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Корпус морської піхоти США і Військово-морські сили уклали контракт з ізраїльською Smart Shooter на поставку «розумних» прицілів Smash 2000 для стрілецької зброї. Партія прицілів (кількість не розголошується) прибуде вже цієї осені.
Про це повідомляють The Drive і Defence Blog.
Приціл Smash 2000 — це система автоматичного виявлення цілі. Вона підсвічує і бере на супровід ціль, а також визначає точку влучення кулі на дистанції до 300 метрів з урахуванням балістичних характеристик зброї. По суті, приціл дає гарантію влучення. Він підходить до цілої низки автоматичної стрілецької зброї — від автоматів M4 і гвинтівок AR-15 до снайперських M110.
Приціл вагою у 1,2 кілограма оснащений літій-іонним акумулятором, якого вистачає на 3,6 тисячі пострілів, коліматорним індикатором (точковим прицілом) і системою нічного бачення з виведенням зображення на екран.
Військові США не вказують, як саме тестуватимуть приціли, але видання пишуть, що їх будуть застосовувати й для знищення дронів.
На сайті Smart Shooter зазначено, що приціли можуть застосовуватися проти дронів, а також підходять до автоматичних модулів.
Американські військові цікавляться «розумними» прицілами Smart Shooter не вперше. У березні Пентагон уклав контракт на розробку і постачання «розумного» прицілу IWOO. Його отримають Сили спеціальних операцій США.
- Цікаво, що у 2020 році видання The Drive припустило, що іранський фізик-ядерник Мохсен Фахрізаде був убитий ізраїльською спецслужбою Моссад за допомогою системи SMASH Hopper від Smart Shooter.
- Його розстріляли з кулемету із дистанційним управлінням, який був встановлений в автомобілі. У вересні цього року американські ЗМІ писали, що Фахрізаде розстріляв «ізраїльський робот».