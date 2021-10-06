Армія США випробує «розумні» приціли для стрілецької зброї. Вони допоможуть знищувати дрони

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Корпус морської піхоти США і Військово-морські сили уклали контракт з ізраїльською Smart Shooter на поставку «розумних» прицілів Smash 2000 для стрілецької зброї. Партія прицілів (кількість не розголошується) прибуде вже цієї осені.

Про це повідомляють The Drive і Defence Blog.

Приціл Smash 2000 — це система автоматичного виявлення цілі. Вона підсвічує і бере на супровід ціль, а також визначає точку влучення кулі на дистанції до 300 метрів з урахуванням балістичних характеристик зброї. По суті, приціл дає гарантію влучення. Він підходить до цілої низки автоматичної стрілецької зброї — від автоматів M4 і гвинтівок AR-15 до снайперських M110.

Smart Shooter

Приціл вагою у 1,2 кілограма оснащений літій-іонним акумулятором, якого вистачає на 3,6 тисячі пострілів, коліматорним індикатором (точковим прицілом) і системою нічного бачення з виведенням зображення на екран.

Військові США не вказують, як саме тестуватимуть приціли, але видання пишуть, що їх будуть застосовувати й для знищення дронів.

На сайті Smart Shooter зазначено, що приціли можуть застосовуватися проти дронів, а також підходять до автоматичних модулів.

SMASH HOPPER Smart Shooter

Американські військові цікавляться «розумними» прицілами Smart Shooter не вперше. У березні Пентагон уклав контракт на розробку і постачання «розумного» прицілу IWOO. Його отримають Сили спеціальних операцій США.