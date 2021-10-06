NASA готує до запуску космічний корабель, який вріжеться в астероїд — навмисно

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NASA Kennedy / Flickr

У рамках місії DART космічне агентство NASA готує до запуску космічний корабель, який навмисно вріжеться в астероїд. Мета польоту — перевірка, чи здатний космічний корабель змінити траєкторію астероїда в глибокому космосі.

Про це повідомляє CNN.

Місія почнеться 23 листопада на борту ракети SpaceX Falcon 9. Запустять її з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Корабель вріжеться приблизно у вересні 2022 року. Зонд попрямує до подвійної системи астероїдів Didymos, що складається з Дідімоса і його невеликого супутника Діморфоса. Ці небесні тіла не загрожують Землі, але будуть знаходитися в момент зіткнення в межах видимості земних оптичних телескопів. Астрономи вирахують, наскільки змінилася траєкторія меншого Діморфоса.

Через кілька років після зіткнення місія Європейського космічного агентства Hera проведе додаткове дослідження того, як змінилася траєкторії Дідімоса і Діморфоса.

Обʼєктами, що зближуються із Землею, є астероїди і комети, орбіти яких знаходяться в межах 50 мільйонів км від Землі. Виявлення загрози обʼєктів, що зближаються із Землею і потенційно можуть завдати серйозної шкоди, є основним завданням NASA та інших космічних організацій по всьому світу.