МВС відкрило можливість перевірки усіх комбінацій автомобільних номерів онлайн
- Автор:
- Софія Ходєва
- Дата:
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СЦ МВС
На сайті головного сервісного центру МВС з’явилась сторінка, на якій можна дізнатися про всі доступні комбінації номерних знаків.
Про це йдеться у повідомленні міністерства.
Один з варіантів алгоритму пошуку вільного номерного знака — «Наявність в області». Якщо обрати його, можна дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону, із зазначенням їх вартості.
Якщо вказати у полі «Пошук» номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому.
Ще один варіант пошуку — «Цифрова комбінація», яку можна ввести та перевірити, чи вільний номерний знак.
Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. Безпосередньо на сторінці сервісу не можна забронювати номерні знаки, для цього доведеться звернутися до сервісного центру. Тому у МВС радять спочатку обрати кілька прийнятних варіантів комбінацій.
- Раніше аналогічний сервіс МВС давав змогу шукати номерні знаки лише з категорії «платних». Відтепер у вільному доступі є абсолютно всі наявні в сервісних центрах МВС номерні знаки.