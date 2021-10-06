МВС відкрило можливість перевірки усіх комбінацій автомобільних номерів онлайн

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СЦ МВС

На сайті головного сервісного центру МВС з’явилась сторінка, на якій можна дізнатися про всі доступні комбінації номерних знаків.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Один з варіантів алгоритму пошуку вільного номерного знака — «Наявність в області». Якщо обрати його, можна дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону, із зазначенням їх вартості.

Якщо вказати у полі «Пошук» номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому.

Ще один варіант пошуку — «Цифрова комбінація», яку можна ввести та перевірити, чи вільний номерний знак.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. Безпосередньо на сторінці сервісу не можна забронювати номерні знаки, для цього доведеться звернутися до сервісного центру. Тому у МВС радять спочатку обрати кілька прийнятних варіантів комбінацій.