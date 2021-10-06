На Алясці обрали найтовстішого ведмедя — ним став 25-річний Отіс

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Katmai National Park

На Алясці у Національному парку і заповіднику «Катмай» обрали найтовстішого ведмедя — ним у четвертий раз став 25-річний самець на прізвисько Отіс. Він вже отримував цей титул у 2014, 2016 і 2017 роках.

Про це сам парк повідомив у середу, 6 жовтня.

Вага переможця не називається. Голосування відбувалось онлайн з 29 вересня по 5 жовтня. У фіналі за Отіса проголосувало 51 320 людей, а за його опонента Волкера — 44 384. Однак The Washington Post пише, що Отіс — не найвгодованіший ведмідь в парку. Перше місце йому дали за старання, адже він почав відʼїдатися пізніше за всіх — сім тижнів тому. У Національному парку додали, що Отіс також є одним із найстаріших ведмедів заповідника, у нього немає двох зубів, усі решта «сильно зношені».

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«У пік сезону ми бачили, як ведмеді ловлять 40+ лососів на день (хоча частіше 20 лососів). А якщо ви підрахуєте, що в кожному лососеві до нересту приблизно 4 500 калорій, то це вже багато їжі!» — повідомляв раніше парк.

CNN пише, що товсті ведмеді прекрасно почуваються у «Катмаї», особливо на річці Брукс — це один з найбільших «спусків» лосося, коли він мігрує вгору за течією і відкладає яйця на руслах річок. А у Бристольській затоці на Алясці, де розташована частина парку, бурих ведмедів більше, ніж людей.

Ведмеді в національному парку відгодовуються, перш ніж впадати в зимову сплячку, коли їм доводиться жити за рахунок своїх жирових запасів. Чим товщий ведмідь, тим здоровішим він вийде зі сплячки. За даними парку, самці бурих ведмедів важать від 300 кг, а коли вони впадають в сплячку, вага може підстрибнути і до 500 кг. Дорослі самки зазвичай важать приблизно на третину менше.