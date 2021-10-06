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У Києві почали підготовку до будівництва метро на Троєщину

Автор:
Софія Ходєва
Дата:

kyivcity.gov.ua

Київська міська рада розпочала підготовку до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, яка з’єднає Кільцеву дорогу та житловий масив Вигурівщина-Троєщина.

Про це йдеться у розпорядженні на сайті Київської міської адміністрації від 5 жовтня 2021 року.

За словами заступника голови КМДА Олександр Густєлєва, планується зведення шести станцій:

Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро.

kyivcity.gov.ua

Густєлєв сказав, що будівництво четвертої гілки метрополітену здійснюватиметься у кілька етапів окремими ділянками. Перша з них — від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» (для якої вже будують два тунелі).

За словами Густєлєва, найважливішою складовою нової гілки метро стане Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, який поєднуватиме два береги Києва. Він підкреслив, що вже розпочалося будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту, а також на лівому березі, де метро йтиме під землею.