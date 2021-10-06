Рейтинг 50 найкращих ресторанів світу очолив заклад із Копенгагену. Українських в переліку немає

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restaurant noma / Twitter

Укладачі рейтингу «50 найкращих ресторанів світу» представили цьогорічний список. Його очолив ресторан у столиці Данії Копенгагені.

Українських закладів там немає, із повним переліком можна ознайомитись тут.

Список найкращих закладів формували ресторатори, ресторанні критики і шеф-кухарі, разом близько тисячі людей.

Перше місце впʼяте займає ресторан Noma у Копенгагені, який має три зірки Мішлен. Він уперше відкрився у 2003 році і вперше лідирував у цьому рейтингу ще в 2010 році.

На другому місці також заклад із Копенгагену — Geranium. Також до пʼятірки кращих включили іспанський Asador Etxebarri, перуанський Central і каталонський Disfrutat. У рейтингу також можна знайти ресторани зі Швеції, Сінгапуру, Мексики, Китаю, Японії, Австрії, Аргентини, Італії, Бразилії, Словенії, Франції, США та інших країн.