Рідкісні малюнки боксера Мухаммеда Алі продали на аукціоні за майже $1 мільйон
- Автор:
- Софія Ходєва
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Wikipedia
Аукціонний дім Bonhams у Нью-Йорку продав 26 малюнків легендарного американського боксера Мухаммеда Алі, про художні роботи якого знали тільки найближчі друзі.
Про це повідомляє BBC.
На аукціон роботи виставив друг боксера Родні Хілтон Браун. Він розповів, що перші три картини Алі намалював після бою у Бостоні з Джоді Баллардом 1977 року.
Одну з робіт, «Жаль як бджола», продали за $425 тисяч — у десять разів більше, ніж прогнозували перед продажем. Її Алі намалював під час зйомок фільму «Дорога свободи» у Міссісіпі 1978 року.
У Bonhams заявили, що тільки ця картина містить повну поему Мухаммеда Алі. На ній написано: «Реф! Він справді пурхав, як метелик, і жалив, як бджола! Так, якби ти був розумним, то бігав би, як я!» — так Алі часто описував свій стиль боксування.
Картину червоного, білого та синього кольору на полотні 1979 року зі словами «Я люблю тебе, Америка» продали за $150 тисяч. Скетч фломастером 1967 року, на якому Алі порівнює іслам з християнством, пішов з молотка за $24 тисячі.
«Мухаммед Алі був культурною іконою, яка визначила покоління. У своїх творах він зобразив близькі йому теми: бокс, громадянські права, релігія та мир у всьому світі», — сказала Хелен Холл, директорка відділу популярної культури Bonhams.
- Мухаммед Алі — відомий спортсмен, активіст та поет, але про його художні таланти було відомо небагато. У аукціонному домі Bonhams сказали, що він малював усе життя. До цього Алі заохочував батько, який був професійним художником. Боксер навчався у Лероя Неймана — митця, що малював відомих спортсменів та музикантів. Алі помер у 2016 році у віці 74 роки, від хвороби Паркінсона.
- Алі виступав у важкій ваговій категорії. Він один з найвідоміших боксерів в історії світового боксу. Після закінчення карʼєри був включений до Зали слави боксу (1987) і Міжнародної зали боксерської слави (1990). Його рекорди за кількістю переможених бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі (21) і перемог у боях за обʼєднаний титул незалежно від вагової категорії (14) нікому не вдавалося побити протягом 38 років, до українця Володимира Кличка.