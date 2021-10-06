Папа Франциск заявив, що йому «соромно» за насильство над тисячами дітей в католицькій церкві Франції

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Папа Франциск заявив, що йому соромно за факти сексуального насильства над тисячами дітей в католицькій церкві Франції, які стали відомі завдяки звіту, опублікованому напередодні.

Про це пише Barrons.

«Я хочу висловити жертвам мою печаль й біль через травму, якої вони зазнали. А також мій сором, наш сором, за таку довгу нездатність Церкви приділити увагу турботі про них», — сказав понтифік.

Франциск закликав духовенство продовжувати працювати над тим, щоб такі ситуації «не повторювалися», запропонувавши свою підтримку французьким священникам, аби вони витримали «важке випробування». Також він закликав французьких католиків «взяти на себе відповідальність за те, щоб Церква була безпечним домом для всіх».