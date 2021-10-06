«Декларативна стаття». Юристи заперечили позицію ОП, що реформа СБУ не загрожує персональним даним громадян

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СБУ

Правниця, координаторка «Євромайдан SOS» Олександра Матвійчук заперечила слова представника президента в Конституційному суді Федіра Веніславського про те, що законопроєкт про СБУ не передбачає самовільний збір спецслужбою персональної інформації громадян.

Про це Матвійчук написала у Facebook.

«По-перше, у статті 14 не має згадки про закон про захист персональних даних, як це стверджує Веніславський. По-друге, навіть якби вона була, це не вирішує проблему, бо стаття 14 абсолютно декларативна. Вона як мантра — перелічує Конституцію та інші закони і кодекси, але не містить ніяких гарантій для захисту приватної інформації», — написала правниця.

Крім того, вона ще раз звернула увагу на статті 3, 4 та 13 законопроєкту. За словами Матвійчук, це свідчить про те, що «приватної інформації більше не існує», а СБУ може вимагати доступу до будь-якої інформації без рішення суду.

«Друге. Уся інформація операторів і провайдерів телекомунікацій буде видаватися СБУ без рішення суду. Третє. Це прямо суперечить Конституції України, яка гарантує таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції і передбачає винятки тільки на основі рішення суду», — пише правниця.

Також вона заявляє, що законопроєкт зобовʼязує операторів телекомунікацій встановлювати спеціальне обладнання, яке надасть повний постійний доступ СБУ до даних користувачів у режимі реального часу, а також можливість блокувати окремі ресурси в інтернеті.

«Це ніщо інше, як прообраз системи СОРМ, яка допомагає підтримувати авторитарний режим у Російській Федерації. Схожа система діє і в Білорусі, тільки нею займається окреме управління при президенті, а не КГБ Білорусі», — наполягає Матвійчук.

Після критики з боку правників 5 жовтня в коментарі «Бабелю» співавтор законопроєкту про СБУ, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заперечив, що новий закон дасть можливість вимагати доступ до інформації мобільних операторів та інтернет-провайдерів без рішення суду.

«Ми спеціально доповнили законопроєкт статтею 14 про те, що Служба безпеки має керуватися законом про захист персональних даних, Кримінально-процесуальним законодавством тощо», ― повідомив Веніславський.

Він додав, що згідно із проєктом закону, СБУ зможе отримувати доступ до автоматизованих інформаційних систем, до даних мобільних операторів тощо лише за рішенням суду, як й інші правоохоронні органи.