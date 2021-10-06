На території концтабору Аушвіц виявили графіті, які заперечують Голокост

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Ben Tilley / Flickr

У Польщі, на території меморіального комплексу Аушвіц виявили графіті з антисемітськими фразами і гаслами, які заперечують Голокост. Про це повідомляє BBC.

Написи нанесли аерозольною фарбою на девʼять бараків. Поліція проінформована про інцидент і веде розслідування. Як тільки вона збере всю необхідну документацію, реставратори меморіалу почнуть видаляти сліди вандалізму.

Працівники комплексу просять всіх, хто був у музеї у вівторок, 5 жовтня, вийти на звʼязок — особливо тих, у кого є фото, зроблені навколо Воріт Смерті, біля входу в Біркенау і деревʼяних бараків.

У меморіальному центрі заявили, що вандалізм був «кричущим нападом на символ однієї з найбільших трагедій в історії людства і надзвичайно болючим ударом по памʼяті всіх жертв німецького нацистського табору Аушвіц». У заяві наголошується, що хоча система безпеки на території площею 170 гектарів «постійно розширюється», вона фінансується з бюджету музею, який постраждав під час пандемії.

Хоча вандалізм на цьому місці трапляється рідко, у 2010 році шведа відправили у вʼязницю на два роки і вісім місяців за організацію крадіжки вивіски Arbeit macht frei («Праця звільняє»), що висить над входом в табір. А на початку 2021 року на стіні єврейського кладовища біля табору зʼявилися свастика та інші нацистські символи.