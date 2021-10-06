«Неприпустима поведінка». Офіс президента прокоментував напад на журналістів в Укрексімбанку

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Офіс президента вважає неприпустимою поведінку співробітників Укрексімбанку, які напали на журналістів проєкту «Схеми» під час інтервʼю з головою правління банку Євгеном Мецгером.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Ситуація навколо Укрексімбанку може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обовʼязок посадовців будь-якого рівня — коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи у приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися», — сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

На думку радника, «щонайменше видається логічним» рішення відсторонити від займаної посади голову правління банку, щоб не було жодної перешкоди для розслідування та перевірки.

«Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати», — підкреслив Подоляк.