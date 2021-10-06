Наглядова рада Укрексімбанку почала службове розслідування нападу на журналістів «Схем»

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Наглядова рада Укрексімбанку почала службову перевірку інциденту з нападом на журналістів проєкту «Схеми» під час інтервʼю з головою правління фінустанови.

Про це йдеться в повідомленні банку.

«Наглядова рада занепокоєна та стурбована звинуваченнями проти банку в перешкоджанні журналістській діяльності. Відповідно до існуючих у банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин і вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій банку й шляхів вирішення ситуації», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наглядова рада «беззаперечно підтримує незалежність засобів масової інформації» та надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості банку з дотриманням «найвищих етичних стандартів».