«Схеми» опублікували відновлене відео нападу на журналістів у кабінеті голови Укрексімбанку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Редакція програми «Схеми» відновила відеозапис інциденту з нападом на журналістів у кабінеті голови правління Укрексімбанку.
Про це повідомила головна редакторка програми розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька, опублікувавши відеозапис.
За її словами, відео на двох картах памʼяті, яке відформатували працівники Укрексімбанку, відновлено.
«Уявляю наскільки шоковані цим будуть в Укрексімбанку. Адже вони були переконані, що докази знищені. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі», — написала Седлецька.
На записі є вказівки Мецгера забрати у журналістів техніку, «касети» і «вирубати» оператора. Також в обʼєктив потрапив момент нападу на оператора — працівник банку повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з іншої камери.
Седлецька пише, що це був директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов.
Відео закінчується кадрами на іншому поверсі банку — працівник забрав камери у журналістів і відніс їх технічним фахівцям, для видалення «всього в нуль».
Редакція передасть записи поліції для підтвердження їх автентичності.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.
- У банку факт нападу спростовують, стверджуючи, що журналісти намагалися отримати секретну інформацію. Редакція «Схем» звинуватила Укрексімбанк у приховуванні правди в своєму коментарі.
- Правоохоронці почали розслідування.