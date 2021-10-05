«Ні слова про напад». У «Схемах» здивовані коментарем Укрексімбанку про інцидент з журналістами

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Facebook / Наталя Седлецька

Редакція програми «Схеми» здивована позицією Укрексімбанку про напад на журналістів під час інтервʼю з головою банку, у якій немає ні слова про застосування сили.

Про це повідомила головна редакторка програми розслідувань «Схеми» Наталія Седлецька.

«Про сам напад — ні слова. Навпаки, кажуть — «журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку». Про те, що співробітники банку за наказом голови правління видалили відео з флешок із наших камер — теж ні слова. Більш того, ще й звинуватили журналіста Кирила Овсяного у «протиправному заволодінні інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею)», та кажуть, що поскаржаться на нього до правоохоронців», — написала Седлецька.

За її словами, найкращою відповіддю банку буде публікація розслідування «Схем», над яким редакція працює у прискореному темпі.

Також Седлецька заявила, що Укрексімбанк бреше про те, що з журналістами керівництво банку спілкувалося «не під запис».

«Коли ж редакція письмово просить інтерв’ю за три тижні до ефіру, а потім у визначений день та час приходить журналіст та оператор з двома камерами — це розмова ON the record. І навіть якщо запитання не подобаються спікеру (в даному разі топменеджеру державного банку) — це НЕ означає, що журналісти повинні негайно припинити запис», — написала Седлецька.

Вона додала, що знімальна група, навпаки, повинна продовжувати зйомку, щоб зафіксувати реакцію публічних осіб на питання по суті розслідування.