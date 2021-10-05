Посольство США відреагувало на напад на журналістів у кабінеті голови Укрексімбанку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Костянтин Андрейковець / «Бабель»
Посольство США в Україні закликало провести прозоре розслідування нападу на журналістів програми «Схеми» під час інтервʼю з главою Укрексімбанку.
Про це йдеться в заяві посольства, переданій «Європейській правді».
«Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів «Радіо Свобода» в Укрексімбанку. Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль у демократії, і репортери повинні мати можливість працювати без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій», — зазначено в заяві.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку відібрали у журналістів техніку і видалили записи.
- У банку факт нападу спростовують, стверджуючи, що журналісти намагалися отримати секретну інформацію.
- Правоохоронці почали розслідування.