Посольство США відреагувало на напад на журналістів у кабінеті голови Укрексімбанку

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Костянтин Андрейковець / «Бабель»

Посольство США в Україні закликало провести прозоре розслідування нападу на журналістів програми «Схеми» під час інтервʼю з главою Укрексімбанку.

Про це йдеться в заяві посольства, переданій «Європейській правді».

«Ми стурбовані повідомленнями про неналежну поведінку щодо журналістів «Радіо Свобода» в Укрексімбанку. Вільні ЗМІ відіграють життєво важливу роль у демократії, і репортери повинні мати можливість працювати без переслідувань або залякування. Ми сподіваємося на ретельне і прозоре розслідування подій», — зазначено в заяві.