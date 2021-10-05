У КМДА спростували посилення карантину: Жодних нових обмежень, поки Київ у «жовтій» зоні

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У Київській міській державній адміністрації спростували посилення карантину, зокрема інформацію про те, що з 5 жовтня вхід до державних підприємств і установ, а також до всіх інших закладів відбуватиметься лише за наявності негативного тесту на коронавірус або сертифікату про вакцинацію.

Про це пише пресслужба КМДА.

Там зазначили, що ці правила ще не запрацювали. Поки Київ перебуває у «жовтій» зоні, нових карантинних обмежень не вводитимуть. Але столиця вже готується до можливого посилення карантину в разі переходу до «помаранчевої» або «червоної» зони.

«Поки столиця залишається у «жовтій» зоні, основними вимогами до відвідувачів закладів є наявність маски та дотримання дистанції. Але ми вже готуємось до можливого посилення карантинних обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, зокрема ЦНАПів, і від інших установ допускати відвідувачів лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних тестів на COVID», — заявив перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Олег Куявський.

За його словами, протокол засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 01.10.2021 року, на який посилалися ЗМІ, не вводить нових обмежень, а лише наголошує на необхідності дотримуватися карантинних заходів.

Напередодні ЗМІ та деякі районні державні адміністрації поширили повідомлення про те, що з 5 жовтня установи та заклади в Києві прийматимуть відвідувачів винятково з негативними тестами чи COVID-сертифікатами. Вони посилалися на протокол засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який передбачає відповідні обмеження.

«Бабель»