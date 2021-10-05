HBO опублікував перший тизер приквела «Гри престолів»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Стримінговий сервіс HBO Max представив перший тизер «Будинку дракона» — приквела «Ігри престолів». Реліз відбувся у вівторок, 5 жовтня.
В основу серіалу лягла книга Джорджа Мартіна «Полумʼя і кров». Дія шоу розгорнеться за 200 років до подій, які описані у «Грі престолів». У центрі сюжету — громадянська війна між Таргарієнами («Танець Драконів»).
Головні ролі в серіалі виконали Метт Сміт, Олівія Кук, Емма ДʼАрсі та Педді Консидайн. Премʼєра серіалу запланована на 2022 рік.
- Редакція The Washington Post порахувала кількість смертей в усіх сезонах серіалу «Гра престолів». Їх виявилося 6 887.
- Остання серія восьмого сезону серіалу «Гра престолів» побила рекорд за кількістю переглядів в історії телеканалу HBO.
- Петиція від шанувальників серіалу «Гра престолів» до телеканалу HBO з вимогою перезняти фінальний восьмий сезон набрала понад мільйон підписів. Актори назвали цю вимогу неповагою.