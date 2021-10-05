Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду

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Flickr / Dragos Cisuv

Уряду Румунії на чолі з Флоріном Кицу оголосили вотум недовіри.

Про це повідомляють Euronews і AFP.

Парламент переважною більшістю голосів (281 депутат за) підтримав вотум недовіри, який внесла лівоцентристська Соціал-демократична партія. Її члени вважають, що робота Кабінету міністрів стала причиною погіршення економічної ситуації та призвела до зниження рівня життя.

У червні цього року румунська парламентська опозиція вже пропонувала винести вотум недовіри уряду, але тоді парламент проголосував проти.

Зараз вотум не підтримали лише Національна ліберальна партія і Демократичний союз угорців Румунії.

Кицу обійняв посаду премʼєра менше ніж рік тому і відразу ж потрапив під шквал критики через провальну боротьбу з коронавірусом — Румунія перебуває на одному з останніх місць в Європі за рівнем вакцинації.

У вересні премʼєр звільнив міністра юстиції через суперечку про фонд регіонального розвитку, після чого у країні почалася політична криза.