Американські вчені створили мозковий імплант для боротьби з депресією. Перші результати обнадійливі

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Дослідники Каліфорнійського університету у Сан-Франциско створили пристрій, який може допомогти у боротьбі із депресією. Його вже випробували на одній пацієнтці, яка назвала результати експерименту «переворотом життя».

Про це повідомляє BBC.

Пристрій, який розробили американські вчені, під’єднується безпосередньо до мозку. Поки його випробували лише на одній пацієнтці — жінці Сарі, якій діагностували депресію.

Вчені просвердлили отвори у її черепі та під’єднали до мозку невеликі дроти, за допомогою яких пристрій надсилає у мозок сигнали для стимуляції нервової системи.

Маленьку коробку з батареєю та генератором імпульсів розмістили на кістці під волоссям.

Сара розповіла, що одразу після операції з вживлення пристрою вона відчула ейфорію.

«Як тільки імплант увімкнули вперше, моє життя перевернулося догори дриґом — воно знову стало приємним», — розповіла вона. Жінка використовує пристрій вже рік і, за її словами, він «загнав депресію у глухий кут».

Дослідниця Кетрін Скангос розповіла, що це стало можливим завдяки виявленню у мозку Сари «ланцюгів депресії».

Вчені знайшли місце під назвою вентральне смугасте тіло, стимуляція якого прибрала відчуття, які викликає депресія. Крім цього, у мигдалеподібному тілі дослідники виявили місце, завдяки якому їм вдалося передбачити, у який момент симптоми хвороби будуть проявлятися найсильніше.

Професор нейрології Джонатан Ройзер Університетського коледжу Лондона наголосив на потребі тестування технології на різних пацієнтах, оскільки точне розміщення «ланцюгів депресії» відрізняється у кожної людини.

Лікарка Скангос, яка вже залучила до терапії двох людей і планує ще дев’ятьох, додала, розглядає вплив імпланту на кожну людину окремо. Це дає змогу зрозуміти, чи змінюється біомаркер людини протягом лікування.