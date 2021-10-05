Рада визначилася з датою голосування за відставку спікера Разумкова

Новини

Кримський Андрій / УНІАН

Верховна Рада включила до порядку денного питання про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова із займаної посади.

Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, з них 211 від фракції «Слуга народу».

Так, відкликання розглянуть на позачерговому засіданні у четвер, 7 жовтня.

Перед цим Верховна Рада відсторонила спікера парламенту Дмитра Разумкова від ведення засідання на два пленарних дні — час розгляду питання про його відставку.

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко також заявив, що фракція обговорюватиме подальші дії щодо народних депутатів цієї фракції, які не підтримають відкликання Дмитра Разумкова.

«Обговорюватимемо це на фракції, це має бути спільним рішенням нашої партії і фракції. Я хотів би почути мотивацію людей не з команди Разумкова», — сказав Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту у вівторок, коментуючи запитання, що буде з депутатами, які відмовляться голосувати за відкликання Разумкова.