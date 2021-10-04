Убивство поліцейського у Чернігові: суд арештував усіх підозрюваних

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Поліція Чернігівської області

Деснянський районний суд у Чернігові обрав запобіжний захід усім п’яти підозрюваним у нападі на поліцейських та убивстві одного з них.

Про це пише пресслужба місцевого управління Нацполіції.

На період досудового розслідування усі п’ятеро підозрюваних перебуватимуть під арештом.

Чотирьом підозрюваним висунули підозру в умисному вбивстві, скоєному групою осіб. Ще один отримав іншу підозру — грабіж, поєднаний з насильством.