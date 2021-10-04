Убивство поліцейського у Чернігові: суд арештував усіх підозрюваних
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Поліція Чернігівської області
Деснянський районний суд у Чернігові обрав запобіжний захід усім п’яти підозрюваним у нападі на поліцейських та убивстві одного з них.
Про це пише пресслужба місцевого управління Нацполіції.
На період досудового розслідування усі п’ятеро підозрюваних перебуватимуть під арештом.
Чотирьом підозрюваним висунули підозру в умисному вбивстві, скоєному групою осіб. Ще один отримав іншу підозру — грабіж, поєднаний з насильством.
- У Чернігові в ніч на 2 жовтня біля одного з супермаркетів група молодих чоловіків побила двох поліцейських, які перебували у відпустці і були в цивільному одязі. У результаті один правоохоронець помер, а другий потрапив в реанімацію.
- Як повідомляє місцеве видання Сheline, поліцейських у непритомному стані знайшли перехожі в мікрорайоні Масани. Загиблий і постраждалий — капітани поліції. Для встановлення обʼєктивної картини інциденту поліція вивчає відео з камер спостереження. Винуватцям може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.