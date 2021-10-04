Новости

Убийство полицейского в Чернигове: суд арестовал всех подозреваемых

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Убийство полицейского в Чернигове: суд арестовал всех подозреваемых

Полиция Черниговской области

Деснянский районный суд в Чернигове избрал меру пресечения всем пяти подозреваемым в нападении на полицейских и убийстве одного из них.

Об этом пишет пресс-служба местного управления Нацполиции.

На период досудебного расследования все пятеро подозреваемых будут находиться под арестом.

Четырем подозреваемым предъявили подозрение в умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Еще один получил другое подозрение — грабеж, соединенный с насилием.

  • В Чернигове в ночь на 2 октября возле одного из супермаркетов группа молодых людей избила двух полицейских, которые находились в отпуске и были в гражданской одежде. В результате один полицейский погиб, а второй попал в реанимацию.
  • Как сообщает местное издание Сheline, полицейских в бессознательном состоянии нашли прохожие в микрорайоне Масаны. Погибший и пострадавший — капитаны полиции. Для установления объективной картины инцидента полиция изучает видео с камер наблюдения. Виновникам может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.