У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Увечері в понеділок, 4 жовтня, в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram, а також месенджера WhatsApp стався глобальний збій.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який аналізує скарги користувачів на різні сервіси.
Проблеми в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp почалися приблизно о 18:00 за київським часом. Причини збою поки невідомі, але вони носять масштабний характер — на проблеми в роботі вебверсій і додатків скаржаться по всьому світу.
У Facebook, який володіє Instagram і WhatsApp, заявили, що знають про проблему і усувають її.
«Ми знаємо, що у деяких людей виникають проблеми із доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за будь-які незручності», — написав у Twitter керівник відділу комунікацій Енді Стоун.
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