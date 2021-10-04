Суд в Італії відклав рішення про екстрадицію лідера каталонських сепаратистів до Іспанії

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Суд на італійському острові Сардинія вирішив поки відкласти розгляд рішення про екстрадицію лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона до Іспанії.

Про це пише The Guardian.

Суддя вирішив, що спочатку потрібно дочекатися рішення Європейського суду стосовно депутатського імунітету Пучдемона, оскільки він є депутатом Європарламенту.

Водночас на період розгляду цієї справи Пучдемон має право вільно пересуватися Євросоюзом.

Пучдемон прибув на Сардинію, щоб взяти участь у фольклорному святі каталонської культури. Там його затримали на підставі міжнародного ордера, виписаного іспанською владою. Але в той же день його випустили з-під варти.

У липні Суд ЄС в Люксембурзі відмовив у поновленні депутатської недоторканності Пучдемону і його соратникам Антоні Комину і Кларі Понсаті, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії. У 2019 році всі троє були обрані в парламент ЄС. Однак вони не змогли приступити до виконання своїх обовʼязків, оскільки цьому перешкоджала Іспанія. Мадрид не перший рік домагається екстрадиції Пучдемона і його соратників. Однак через парламентський імунітет влада Бельгії (куди втекли Пучдемон і Комин) і Шотландії (де перебуває Понсаті) не могла дати хід запитам іспанської сторони.