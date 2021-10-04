Білорусь виходить із угоди з ЄС про реадмісію
- Автор:
- Софія Ходєва
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Палінчак Михайло / УНІАН
Парламент Білорусі ухвалив законопроєкт про зупинення дії Угоди про реадмісію з Європейським Союзом.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
У понеділок, 4 жовтня, обидві палати парламенту — Палата представників, а потім Рада Республіки — ухвалили рішення про вихід. Тепер його повинен затвердити самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Саме він подав законопроєкт менше ніж місяць тому — 8 вересня. «Радіо Свобода» повідомляє, що Білорусь практично перестала виконувати умови цієї угоди з літа 2021 року.
Угоду між Республікою Білорусь та Європейським Союзом про спрощення візового режиму та реадмісію осіб, які проживають на території ЄС без дозволу, підписали 8 січня 2020 року в Брюсселі.
- У Польщі та країнах Балтії за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів, що прибувають з Білорусі (імовірно, у країні їх пропускають, щоб помститись за санкції ЄС). У відповідь на потік мігрантів Литва почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю, а Польща вперше за 30 років посилила охорону кордону з країною.