Google: Українці почали більше та частіше купувати товари в інтернеті

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Пришутова Вікторія / УНІАН

Компанія Google провела дослідження Smart Shopper 2021, завдяки якому вивчила як змінилася поведінка українських споживачів за час пандемії. Фахівці провели онлайн-опитування серед 1 576 осіб та зафіксували тенденцію до збільшення кількості покупок в інтернеті.

Так, 73% опитаних зазначили, що від початку карантину вони почали частіше здійснювати покупки в інтернеті та збираються зберегти цю звичку й після закінчення пандемії.

Найчастіше люди купували нову електроніку — тут йдеться про абсолютно нову для споживача річ, бо з розділу «Дім і сад» користувачі частіше купували щось для оновлення уже наявного пристрою.

А от у категорії «Мода» наразі зростає обсяг спонтанних покупок. В цілому по всіх вертикалях частка онлайн-покупок виросла з 31% у 2019 році до 36% у 2021 році.

Також дослідження показало, що частка онлайн-покупок зросла серед усіх вікових категорій, особливо серед покоління Z (18—24) та українців віком від 45 до 54 років.

За даними опитування, інтернет залишається основним способом пошуку інформації про товари перед покупкою — 94%.

Також респонденти зазначили, що обирають покупки в інтернеті через порівняно дешевші ціни та зручність. А от можливість побачити товар наяву і випробувати його є основною причиною офлайн-покупок.

Для оформлення покупок та пошуку інформації про товар українці починають усе більше використовувати телефон.

В цілому дослідження показало, що частка офлайн-покупок продовжує скорочуватися, і роздрібним продавцям і брендам важливо зосередитися на правильній організації електронної комерції. Також покупці залишаються відкритими для реклами навіть під час кризи.