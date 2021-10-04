Wizz Air відновлює рейси з Києва в Неаполь, а з Одеси в Абу-Дабі

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Угорський лоукост Wizz Air відновлює маршрути з Києва до Катовіце та Неаполя та з Одеси в Абу-Дабі. Рейси доступні вже з жовтня.

Про це йдеться у пресрелізі компанії від понеділка, 4 жовтня.

Рейс з Києва до італійського міста Неаполь відновлюють з 6 жовтня, а до польського міста Катовіце — з 8 жовтня. З Одеси в Абу-Дабі можна буде полетіти з 7 жовтня.

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З Києва до Катовіце можна буде полетіти з квитком від 339 грн (€9,99):

з жовтня літатиме щосереди та щонеділі;

з листопада — щочетверга та щонеділі.

Квитки на рейс Київ — Неаполь коштують від 1 349 грн (€39,99):

з жовтня літатиме щосереди та щонеділі;

з листопада — щочетверга та щонеділі.

З Одеси в Абу-Дабі переліт коштуватиме також від 1 349 грн (€39,99) і буде виконуватись щочетверга.