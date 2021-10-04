Погруддя Джорджа Флойда у Нью-Йорку вдруге облили фарбою

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Скульптуру афроамериканця Джорджа Флойда, вбивство якого поліцейським у 2020 році спричинило хвилю протестів, пошкодили одразу після повторного відкриття в одному з районів Нью-Йорка.

Про це повідомляє Washington Post.

Погруддя Флойда — це одна зі статуй організації Confront Art. Вона співпрацює з художниками, твори яких привертають увагу до проблеми соціальної несправедливості. Скульптури перевозять на різні локації, одна з яких — Юніон-сквер у Нью-Йорку, де в неділю, 3 жовтня, і стався інцидент.

Невідомий чоловік пошкодив погруддя Флойда через кілька годин після його відкриття. Він розмішав фарбу та вилив її на скульптуру, після чого поїхав геть на скейті.

Washington Post зазначає, що статую Флойда обливають фарбою вже не вперше. 24 липня, через п’ять днів після показу погруддя в іншому районі Нью-Йорка — Брукліні, скульптуру помітили чорною фарбою та білим логотипом расистської спільноти.

Художник Кріс Карнабучі, який створив статую, не здивований. «Вандалізм будь-якого роду — це не продуктивний чи змістовний вчинок. Він нагадує нам, що нас чекає довгий шлях, і ми ніколи не припинимо боротьби», — сказав він.

Скульптура Флойда є частиною виставки SeeInJustice. Дві інші статуї присвячені постатям Бреонни Тейлор, 26-річної темношкірої жінки, яку минулого року застрелили працівники поліції Луїсвілля, та покійного політика Джона Льюїса, видатного захисника громадянських прав, що провів у Конгресі більше ніж три десятиліття. Статуї Льюїса і Тейлор не зіпсували.