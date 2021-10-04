Суд Мінська увʼязнив на три роки українця за участь у протестах

Новини

Telegram / TUT.by новости

Суд у Мінську увʼязнив на три роки громадянина України за участь у акціях протесту.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури Білорусі.

«Громадянин Ф. в серпні-вересні 2020 року в ході несанкціонованих масових заходів в центральній частині Мінська разом з іншими особами порушував громадський спокій і блокував рух транспорту. Перешкоджав нормальній роботі підприємств і організацій», — йдеться у повідомленні.

Крім того, українця визнали винним у створенні і адмініструванні Telegram-чат, в якому «планувалося і обговорювалося нанесення протестної символіки і написів на різні елементи міського середовища».

«Виступаючи в ролі організатора Ф. підшукав і виготовив знаряддя і засоби злочину, в тому числі аерозольну фарбу в балончиках, кисті, рукавички, розчинник, трафарети. Розподілив ролі виконавців, а також особисто взяв участь в нанесенні на фасади не менше 27 будівель написів і зображень протестного характеру. В результаті таких дій завдано збитків на суму понад 2,5 тис. рублів [25 тис. грн]», — повідомляє прокуратура.

На підставі цього Заводський райсуд Мінська призначив українцю позбавлення волі на строк 3 роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму.