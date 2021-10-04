Обсяги продажів на аукціонах сучасного мистецтва встановили рекорд — 2,7 мільярда доларів
- Автор:
- Софія Ходєва
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Pixabay
Аукціони, на яких продають твори сучасного мистецтва, досягли рекордної позначки продажів — 2,7 мільярда доларів — завдяки переходу в інтернет та появі на ринку витворів NFT-мистецтва.
Про це повідомляє France24 з посиланням на щорічний звіт Artprice.
Минулого року через коронавірусну кризу продажі під час аукціонів впали на третину, але через перехід сфери в онлайн з червня 2020 по червень 2021 продажі зросли та встановили рекорд у 2,7 мільярда доларів.
У звіті йдеться, що в інтернеті особливої популярності набули фотографії та гравюри, а також NFT — нематеріальні твори мистецтва.
Згідно з Artprice, ще одним ключовим фактором у зростанні популярності сучасного мистецтва стала поява азійського ринку. Так, цьогоріч Гонконг став другим містом за активністю продажів після Нью-Йорка — з грудня 2020, на аукціонах там заробили близько 1,2 мільярда доларів.
Китай обійшов Америку за товарообігом аукціонів, продажі творів мистецтва в країні сягнули 40%.
- Найпопулярнішим сучасним художником залишається Жан-Мішель Баскія, який помер у 1988 році, але за 2021 заробив 93,1 мільйона доларів за рахунок продажів його робіт.
- За обсягом творчого доробку, найпопулярнішим цьогоріч став 3D-художник Браян Доннеллі, або Kaws, роботи якого колекціонують Джастін Бібер та Фаррелл Вільямс. За рік Kaws продав 1 682 твори і випередив японського художника Такасі Муракамі.