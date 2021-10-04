Нобелівську премію з медицини вручили за відкриття рецепторів, які відповідають за температуру й дотик

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Нобелівську премію з медицини отримали вчені Девід Джуліус та Ардем Патапутян.

Церемонія оголошення лауреатів відбулася у понеділок.

«Революційні відкриття рецепторів TRPV1, TRPM8 та Piezo цьогорічними лауреатами дозволили нам зрозуміти, як тепло, холод та механічна сила можуть ініціювати нервові імпульси, які дозволяють нам сприймати та адаптуватися до навколишнього світу», — повідомила Королівська академія наук Швеції.

Для свого відкриття Джуліус використав капсаїцин, їдкий продукт з перцю чилі, який викликає відчуття печіння, — щоб ідентифікувати рецептор у нервових закінченнях шкіри, який реагує на нагрівання.

Своєю чергою, Патапутян використав чутливі до тиску клітини, щоб відкрити новий клас рецепторів, які реагують на механічні подразники шкіри та внутрішніх органів.

Цього тижня нобелівський комітет оголосить лауреатів премії ще в чотирьох областях. У вівторок оголосять лауреата премії з фізики, у середу — з хімії, у четвер — з літератури. 11 жовтня оголосять лауреатів премії в царині економіки.