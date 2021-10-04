В Індонезії відкрили музей, який повністю зроблений з пластику

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Brian Yurasits / Unsplash

В Індонезії екологи створили музей під відкритим небом, який повністю зроблений з пластику. Мета — переконати людей переглянути свої звички і відмовитися від одноразових пакетів і пляшок.

Про це повідомляє Reuters.

Музей знаходиться у місті Гресик. Його створювали три місяці, для цього знадобилось понад 10 тисяч пластикових відходів: пляшок, пакетів і соломинок, які зібрали в забруднених річках і на пляжах.

Центральним елементом музею є статуя під назвою «Деві Шрі» — це богиня процвітання, її довга спідниця зроблена з одноразових пластикових предметів домашнього ужитку.

«Ми хочемо дати людям інформацію, щоб зупинити використання одноразового пластику. Ці пластмаси дуже важко переробляти. Починаючи з сьогоднішнього дня ми повинні припинити споживання одноразового пластику, тому що він забруднює наш океан, який також є нашим джерелом їжі», — сказав засновник музею Прігі Арісанді.

Проблема пластмас особливо гостро стоїть в Індонезії, яка займає друге місце після Китаю за кількістю пластмас, що потрапляють в моря. Разом з Філіппінами і Вʼєтнамом на ці чотири країни припадає більш як половина світового пластику.