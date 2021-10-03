У Катарі вперше в історії відбулись парламентські вибори. Жінок до ради не обрали

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У Катарі вперше в історії відбулись вибори до законодавчих органів. Однак виборці не обрали жодної з 26 жінок, які балотувались.

Про це повідомляє Middle East Monitor та Deutsche Welle.

Голосування відбулось 2 жовтня, результати оголосили 3 жовтня. До консультативної ради з парламентськими функціями Меджліс аш-Шура балотувались 233 кандидати. Під час голосування обрали 30 чоловіків, ще 15 членів органу призначить емір.

Вибори до Меджлісу вперше відбулись у країні через нову конституцію, за яку проголосували на референдумі 2003 року. Однак вибори неодноразово відкладалися з різних причин.

Явка на виборах була 63,5%. Журналісти пишуть, що вибори були «суперечливими»: проголосувати змогла менша частина населення. Право голосу мають тільки ті люди, чиї родини проживали на території сучасної держави до 1930 року. Багато жителів Катару походять з інших країн, серед них більшість є трудовими мігрантами.

Меджліс аш-Шура зможе схвалювати закони, державний бюджет і наглядати за роботою міністрів. Водночас цей орган не контролює поліцію та збройні сили, економічну й інвестиційну політику держави. Усі рішення консультативна рада мусить приймати двома третинами голосів, а потім їх ратифікує емір. Катар — це абсолютна монархія, останнє слово там за еміром, політичні партії там заборонені.