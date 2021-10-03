«Слідство.Інфо»: Керівництво Малої опери «схаменулось» і дозволило показати розслідування про Зеленського

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Фото з сайту Адміністрації президента України

Проєкт «Слідство.Інфо» повідомив, що керівництво столичної Малої опери все ж дозволило показати фільм-розслідування про президента України Володимира Зеленського — «Офшор 95».

Премʼєра відбудеться у неділю, 3 жовтня, о 19:00 у Малій опері — як це і було заплановано.

Кількість місць обмежена, вхід лише для зареєстрованих. Для решти охочих буде можливість переглянути фільм на YouTube-каналі «Слідство.Інфо».

Нагадаємо, що 2 жовтня «Слідство.Інфо» анонсувало показ фільму «Офшор 95» — це частина міжнародного проєкту Pandora Papers. Фільм називають «розслідуванням про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського та брудні гроші олігарха Коломойського». Премʼєра мала відбутись у Малій опері, однак за кілька годин до показу там заявили, що не будуть показувати фільм про президента.