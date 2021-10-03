Міністр інфраструктури: На підконтрольному Донбасі збудують два нових аеропорти

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що на підконтрольному Донбасі планують збудувати два нових аеропорти.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, точні місця будівництва затвердять вже наступного тижня. Один аеропорт планують побудувати між Маріуполем та Бердянськом.

«Це приблизно 30 км від Маріуполя і 20 км до Бердянська. Ми зараз точку погоджуємо з Генштабом ЗСУ, остання нарада у нас була на цьому тижні», — уточнив Кубраков.

Другий аеропорт планують збудувати в районі міст Слов’янськ та Краматорськ. Як варіант розглядають місто Святогірськ. Міністр обіцяє збудувати їх за два роки.