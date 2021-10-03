Міністр інфраструктури: На підконтрольному Донбасі збудують два нових аеропорти
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що на підконтрольному Донбасі планують збудувати два нових аеропорти.
Про це він розповів в ефірі телеканалу «Дом».
За його словами, точні місця будівництва затвердять вже наступного тижня. Один аеропорт планують побудувати між Маріуполем та Бердянськом.
«Це приблизно 30 км від Маріуполя і 20 км до Бердянська. Ми зараз точку погоджуємо з Генштабом ЗСУ, остання нарада у нас була на цьому тижні», — уточнив Кубраков.
Другий аеропорт планують збудувати в районі міст Слов’янськ та Краматорськ. Як варіант розглядають місто Святогірськ. Міністр обіцяє збудувати їх за два роки.
- У лютому президент Володимир Зеленський оголосив про плани побудувати на підконтрольній території Донбасу новий аеропорт — для цивільної авіації.
- Пізніше стало відомо, що аеропорт у Маріуполі не ремонтуватимуть. Головною проблемою залишається питання безпеки.