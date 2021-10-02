Президент Філіппін Дутерте йде з політики. Він запамʼятається позасудовими розправами

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Facebook / Rody Duterte

Президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив, що йде з політики, після закінчення його президентського терміну у 2022 році. Він заявив, що не балотуватиметься і на пост віце-президента.

Про це повідомляє Reuters.

«Думка переважної більшості філіппінців полягає в тому, що я недостатньо кваліфікований і спроба обійти закон [щоб йти на другий шестирічний термін] порушила б Конституцію. Сьогодні я оголошую, що йду з політики», — сказав Дутерте.

Замість нього від партії «Філіппінська демократична партія — Сила народу» на вибори віцепрезидента зареєструвався сенатор Крістофер Го. У президенти від ФДП-СН буде йти колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пакʼяо.

Заяву Дутерте зробив на тлі чуток про те, що свою кандидатуру на пост президента країни може висунути його дочка Сара Дутерте-Карпіо.

За Конституцією президент не має право залишатися на посаді більше одного терміну. У вересні Дутерте оголосив, що піде на вибори кандидатом у віце-президенти, але тепер відмовився. Вибори президента і віце-президента в країні проходять одночасно.