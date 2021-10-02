Венедіктова: Після переатестації залишилося 7 700 прокурорів, пішло 36%

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Генпрокурор Ірина Венедіктова на виїзному засіданні фракції «Слуга народу» у Трускавці заявила, що після першого етапу реформування прокуратури з понад 12 тисяч залишилися 7 700 прокурорів.

Про це повідомляє пресслужба фракції.

«У 2019 році почалася велика атестація прокурорів, у березні 2021 року вона завершилася. У підсумку в системі прокуратури залишилися 7 700 прокурорів, 36% кадрів відсіяли. Для системи це дуже багато», — сказала Венедіктова.

Також вона торкнулася теми відновлення звільнених прокурорів через суди. За її словами, такі прокурори не працюють в Офісі генерального прокурора.

«Вони поновлюються на посаду, але у старий штатний розклад юридичної особи, якої вже нема. Щоб працювати у прокуратурі, така людина має протягом 5 днів написати заяву на атестацію та пройти її», — заявила Венедіктова.