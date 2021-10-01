Компанія Merck заявила, що її пігулки від коронавірусу вдвічі знижують ризик смерті
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Один із найбільших у світі виробників ліків — компанія Merck заявила, що їхні пігулки від коронавірусу удвічі знижують ризик госпіталізації та смерті.
Про це пише пресслужба компанії.
У дослідженні взяли участь 775 пацієнтів. 7,3% пацієнтів з тих, хто отримав пігулки, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як у групі тих, хто отримав плацебо, таких було 14,1%.
Тепер компанія планує якомога швидше подати всі документи і отримати дозвіл у США на застосування в екстрених випадках.
Експерти називають подібні дослідження проривом, оскільки багато людей у світі досі невакциновані, а сама вакцина не рятує на 100% від хвороби. Тому мають бути дієві та ефективні ліки проти коронавірусу, щоб допомагати одужати тим, хто вже захворів.
- У вересні до України прибув вантаж з інноваційними ліками від коронавірусу, переданими зі США. Ліки надала американська благодійна організація Direct Relief. Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів «Бамланівімаб» (Bamlanivimab) та «Етесевімаб» (Etesevimab), що використовуються проти COVID-19.