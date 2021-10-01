Компанія Merck заявила, що її пігулки від коронавірусу вдвічі знижують ризик смерті

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Один із найбільших у світі виробників ліків — компанія Merck заявила, що їхні пігулки від коронавірусу удвічі знижують ризик госпіталізації та смерті.

Про це пише пресслужба компанії.

У дослідженні взяли участь 775 пацієнтів. 7,3% пацієнтів з тих, хто отримав пігулки, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як у групі тих, хто отримав плацебо, таких було 14,1%.

Тепер компанія планує якомога швидше подати всі документи і отримати дозвіл у США на застосування в екстрених випадках.

Експерти називають подібні дослідження проривом, оскільки багато людей у світі досі невакциновані, а сама вакцина не рятує на 100% від хвороби. Тому мають бути дієві та ефективні ліки проти коронавірусу, щоб допомагати одужати тим, хто вже захворів.