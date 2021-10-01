У Франції через 35 років знайшли серійного вбивцю на прізвисько «Рябий». Він зізнався у передсмертній записці

Новини

У Франції через 35 років знайшли серійного вбивцю і ґвалтівника на прізвисько «Рябий». Він орудував в Парижі з 1986 до 1994 року.

Про це повідомляють Le Parisien і BFM TV.

Вбивцею виявився відставний поліцейський, 59-річний Франсуа Веров.

Вперше про маньяка в Парижі заговорили після вбивства 11-річної Сесіль Блок. Імовірно, вбивця зайшов разом із дівчинкою в ліфт, силою затягнув до підвалу, де зґвалтував і вбив. Батьки і старший брат Сесіль випадково зіткнулися зі злочинцем, перед тим як він вбив дитину. Поліції вони описали його як високого чорнявого хлопця зі шкірою, вкритою ряботинням — звідси і прізвисько «Рябий».

Після цього випадку з Рябим звʼязали вбивство чоловіка та двох дівчат в 1987 році і в 1994 році, а також шість епізодів зґвалтувань (жертви вижили). Деякі постраждалі заявили, що ґвалтівник представлявся їм поліцейським.

Після 1994-го не було відомо про нові злочини Рябого, але поліція Парижу вирішила перевірити 750 своїх співробітників, які працювали в ті роки. Верова викликали на допит і здачу ДНК на 29 вересня цього року.

Веров на допит не зʼявився. Виявилося, що за два дні до цього він зняв всі свої гроші з рахунків і орендував житло в Ле Гро-дю-Руа на півдні країни. Там він прийняв смертельну дозу ліків і залишив записку, в якій зізнався у вбивствах, назвавши себе тим самим «Рябим».

У записці він написав, що коїв злочини до кінця 90-х. Вбивства і зґвалтування він пояснив «імпульсами» в моменти найгірших періодів його життя. Йому, однак, вдалося «приборкати демонів» після одруження і народження дітей. Наприкінці Веров писав, що вирішив померти, аби полегшити життя сімʼї.

Посмертний аналіз ДНК підтвердив причетність Верова до чотирьох вбивств і трьох зґвалтувань Рябого.