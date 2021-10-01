Окупанти обстріляли житлові райони Авдіївки

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Російсько-окупаційні війська 1 жовтня обстріляли Авдіївку Донецької області.

Про це повідомив пресцентр штабу операції Обʼєднаних сил, посилаючись на інформацію української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

В результаті обстрілу були зафіксовані пошкодження приватної цивільної інфраструктури на вулиці Колосова, 143 і 151 (приватні будівлі і прилегла до них територія).

Втрат серед цивільного населення немає.