У Німеччині заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь Туреччини. Він стежив за прихильниками руху Ґюлена

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Herman / Flickr

Прокуратура Німеччини повідомила, що веде розслідування проти турка, заарештованого в Дюссельдорфі за підозрою у шпигунстві на користь турецької розвідки.

Про це повідомляють Associated Press і AFP.

За даними прокуратури, затриманий Алі Д. шпигував за прихильниками руху проповідника Фетхуллаха Ґюлена — головного критика президента Реджепа Ердогана. Він збирав інформацію про прихильників руху Ґюлена, які проживають у районі Кельну.

Алі Д. затримали 17 вересня в готелі, після того як співробітник готелю виявив у його номері зброю і викликав поліцію. При затриманні у ймовірного шпигуна, крім зброї, знайшли 200 патронів. Йому оголосили підозру за статтями про шпигунство і порушення закону про зброю.