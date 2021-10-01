У Німеччині заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь Туреччини. Він стежив за прихильниками руху Ґюлена
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Herman / Flickr
Прокуратура Німеччини повідомила, що веде розслідування проти турка, заарештованого в Дюссельдорфі за підозрою у шпигунстві на користь турецької розвідки.
Про це повідомляють Associated Press і AFP.
За даними прокуратури, затриманий Алі Д. шпигував за прихильниками руху проповідника Фетхуллаха Ґюлена — головного критика президента Реджепа Ердогана. Він збирав інформацію про прихильників руху Ґюлена, які проживають у районі Кельну.
Алі Д. затримали 17 вересня в готелі, після того як співробітник готелю виявив у його номері зброю і викликав поліцію. При затриманні у ймовірного шпигуна, крім зброї, знайшли 200 патронів. Йому оголосили підозру за статтями про шпигунство і порушення закону про зброю.
- У ніч проти 16 липня 2016 року в Туреччині військові спробували скинути президента. На Стамбул і Анкару здійснили авіанальоти, а на вулиці вивели танки. Повстання провалилося. 161 людина загинула і 1 440 отримали поранення. В організації путчу звинуватили головного критика Ердогана — проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який живе у США. Сам Ґюлен провину заперечує.
- Ґюлен заочно арештований в Туреччині, Анкара вимагає від Вашингтону його екстрадиції. Низка правозахисників і противників Ердогана звинувачують керівництво Туреччини у використанні імені Ґюлена для придушення опозиції.
- Турецька влада і силовики після невдалого перевороту регулярно проводять операції проти послідовників Ґюлена. Останнім часом вони набирають силу — заарештовано понад 80 тисяч людей, багатьох з них посадили до вʼязниці.