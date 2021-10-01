Монастирський хоче за два роки облаштувати «інтелектуальний кордон» із Росією та Білоруссю. На будівництво піде 17 млрд гривень

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МВС

Україна протягом 2022—2023 років має збудувати державний кордон із Росією і Білоруссю, на що потрібно виділити 17 млрд гривень.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час робочого візиту на Луганщину, де у селі Розсипне нещодавно звели ділянку українсько-російського кордону.

«Ми зараз інші, ніж вісім років тому. Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю», — наголосив він.

За словами Монастирського, для повного облаштування кордонів необхідно 17 мільярдів гривень, МВС вже звернулося до уряду з вимогою закласти ці цифри у бюджет-2022.

«Наступного року має бути «велике будівництво кордонів». Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий «інтелектуальний» кордон, який дасть можливість прикордонникам на 100% контролювати межі нашої країни», — додав міністр.

Наразі новітньою системою інтегрованого управління кордонами облаштована ділянка протяжністю понад 100 кілометрів, на ній встановлений комплекс захисних інженерних споруд: протитранспортний рів і вал, контрольно-слідова смуга, рокадна дорога, загороджувальний паркан із колючим дротом та інтелектуальна система відеонагляду на 15 спостережних вежах, кожна з яких охоплює 10 км державного рубежу. Всепогодні камери, сенсорні, вібраційні та тепловізійні пристрої фіксують найдрібніші деталі цілодобово будь-якої пори року і передають сигнал прикордонним нарядам для швидкого реагування. Сигнал фіксують і передають оптоволоконні, вібро- та тепловізорні системи.

Загальна протяжність кордону з РФ на суходолі становить 1 974 кілометри, з них 409 км Донецької і Луганської областей Україна тимчасово не контролює.