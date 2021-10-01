Влада Австралії оголосила про намір відкрити кордони — країна була в ізоляції майже півтора року

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Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що країна відкриє кордони та відновить міжнародне сполучення, коли рівень вакцинації населення сягне 80%. Це має статися вже за кілька тижнів.

Про це він заявив на брифінгу у п’ятницю, 1 жовтня, повідомляє BBC.

Як пише видання, від березня 2020 Австралія запровадила суворі карантинні обмеження — навіть громадяни країни не могли полетіти за кордон. Така політика допомогла призупинити поширення COVID-19, але розлучила багато сімей.

Поки люди можуть залишати Австралію тільки з виняткових причин — невідкладної роботи або відвідин родича, що помирає.

«Час повернути австралійцям їхнє життя», — сказав прем’єр-міністр.

Моррісон додав, що обов’язковий 14-денний карантин, який мандрівники проводять у готелях (і платять за це $2 100), замінять на 7-денний карантин для вакцинованих мандрівників. Для невакцинованих громадян правила ізоляції лишаються тими самими.

BBC пише, що штат Новий Південний Уельс за кілька тижнів стане першим, що досягне позначки 80% вакцинованих, а за ним і Вікторія. Загалом домашній карантин запровадять вісім штатів Австралії. Решта, за словами Моррісона, відкриють кордони пізніше.

Наприклад, Квінсленд та Східна Австралія пригрозили, що лишаться закритими, поки кількість вакцинованих не буде ще вищою. Цим штатам вдалося втримати показники інфікування коронавірусом фактично на нулі завдяки тому, що вони закрили кордони.