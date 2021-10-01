В Англії підліткам до 18 років заборонили робити інʼєкції ботоксом та філерами в губи

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В Англії заборонили людям віком до 18 років робити інʼєкції ботоксом (препарат для розгладження ліній і зморшок) та колоти філери у губи. Закон набув чинності у пʼятницю, 1 жовтня.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя країни.

Також протизаконним визнали запис молоді на прийом для інʼєкції ботоксом та філерами. Не має значення, записується сам підліток, це роблять його батьки або опікуни. Зареєстрований практикуючий лікар може дати дозвіл на інʼєкції людям, молодшим за 18 років, але тільки в разі, якщо їх робить зареєстрований лікар, медсестра, фармацевт або дантист.

Якщо 18 років є, то з 1 жовтня 2021 року у рамках цієї процедури лікарі можуть попросити надати підтвердження віку: до процедури та ще раз безпосередньо перед нею. Оцінювати вік на око не можна — треба підтвердження.

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Як пише BBC, новий закон спрямований на захист молоді від ненавмисної шкоди. До цього закону молодь до 18 років могла колоти ботокс без будь-яких перевірок віку. Однак учасники кампанії, які закликали до регуляції сфери нехірургічній краси, кажуть, що нових правил недостатньо. Так наприклад, у Великій Британії досі не існує закону, що вимагає від практикуючих лікарів мати формальну кваліфікацію або підготовку для такого типу процедур.

За оцінками уряду, в 2020 році Англії людям, молодшим за 18 років, зробили до 41 тисячі процедур із застосуванням ботоксу. У 2017 році таких інʼєкцій було 29 тисяч.

Оновлення законодавства в Уельсі і Шотландії очікуються в найближчому майбутньому, водночас Північна Ірландія не планує вносити будь-які зміни. Активісти закликають їх діяти швидше, щоб молоді англійці не виїжджали за кордон за цими «інʼєкціями краси».