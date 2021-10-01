Скарлетт Йоганссон та Disney владнали конфлікт щодо гонорару акторки у фільмі «Чорна вдова»

Новини

YouTube / Marvel Россия

Акторка Скарлетт Йоганссон та Walt Disney Co. владнали конфлікт щодо гонорару акторки за роль Чорної вдови в однойменному фільмі студії Marvel.

Утім, умови угоди не розголошуються, навіть попри те що обидві сторони задоволені ними, пише Bloomberg.

«Я щаслива, що ми владнали наші розбіжності», — заявила акторка та висловила надію на подальшу співпрацю.

У Disney також задоволені домовленістю з Йоганссон.

«Ми цінуємо її внесок у кінематографічний всесвіт Marvel та сподіваємося на спільну роботу над низкою майбутніх проєктів, зокрема діснеївську «Вежу жаху», — заявив голова Disney Studios Алан Бергман.

У кінці липня Йоганссон подала до суду на Disney через те, що фільм «Чорна вдова» вийшов на стримінговому сервісі Disney+ одночасно з релізом у кінотеатрах. Її гонорар залежав від касових зборів блокбастера, але через доступність в інтернеті він провалився у прокаті.

«Чорна вдова» — американський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про супергероїню Чорну вдову. Скарлетт Йоганссон зіграла головну роль у стрічці, яка вийшла у прокат 9 липня і зібрала вже понад $300 мільйонів.