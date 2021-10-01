Поліція встановила контроль над вʼязницею Еквадору, де наркоторговці влаштували масштабний бунт

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В Еквадорі поліція відновила контроль над в’язницею «Літораль», де в результаті заворушень загинули щонайменше 118 в’язнів. Заворушення сталися через те, що банди наркоторговців намагалися отримати контроль над установою.

Про це повідомляє Reuters.

За даними адміністрації в’язниці, в результаті сутичок загинуло 118 в’язнів (щонайменше шість жертв були обезголовлені), а ще 86 були поранені, з них шестеро перебувають у критичному стані. Влада називає це найбільшим в історії Південної Америки заворушенням у тюрмі.

«Літораль» вважається однією з найнебезпечніших вʼязниць країни. У ній тримають членів еквадорських банд, які тісно повʼязані з мексиканськими наркокартелями. Місцеві ЗМІ повідомляли, що бійка сталася між членами банд «Лос Лобос» і «Лос Чонерос».

Наразі сотні людей зібралися біля криміналістичної лабораторії, сподіваючись забрати тіла родичів. Фахівці працюють над встановленням осіб убитих.