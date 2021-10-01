Поліція встановила контроль над вʼязницею Еквадору, де наркоторговці влаштували масштабний бунт
- Автор:
- Софія Телішевська
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Damir Spanic / Unsplash
В Еквадорі поліція відновила контроль над в’язницею «Літораль», де в результаті заворушень загинули щонайменше 118 в’язнів. Заворушення сталися через те, що банди наркоторговців намагалися отримати контроль над установою.
Про це повідомляє Reuters.
За даними адміністрації в’язниці, в результаті сутичок загинуло 118 в’язнів (щонайменше шість жертв були обезголовлені), а ще 86 були поранені, з них шестеро перебувають у критичному стані. Влада називає це найбільшим в історії Південної Америки заворушенням у тюрмі.
«Літораль» вважається однією з найнебезпечніших вʼязниць країни. У ній тримають членів еквадорських банд, які тісно повʼязані з мексиканськими наркокартелями. Місцеві ЗМІ повідомляли, що бійка сталася між членами банд «Лос Лобос» і «Лос Чонерос».
Наразі сотні людей зібралися біля криміналістичної лабораторії, сподіваючись забрати тіла родичів. Фахівці працюють над встановленням осіб убитих.
- Масова бійка в «Літоралі» сталася вранці 29 вересня. Тюремна охорона почула постріли та кілька вибухів, після чого викликала підкріплення. Спочатку повідомлялося про 30 загиблих і 48 поранених.
- Зіткнення в тюрмах Еквадору, де відбувають покарання близько 38 тисяч людей, часто переростають у бунти. У лютому цього року в тюрмах міст Гуаякіль, Куенка і Латакунга в масових бійках загинули 79 увʼязнених. У липні в тюрмі «Літораль» вбили 22 людини.
- Після цього президент Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі Еквадору.